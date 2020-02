Inter-Napoli, i precedenti: gli azzurri non hanno mai vinto a San Siro contro i nerazzurri in Coppa Italia

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Stasera a San Siro andrà in scena la semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli. Le due squadre si sono sfidate a San Siro già in quattro occasioni. Negli scontri precedenti sono state ben tre le vittorie dei nerazzurri e un solo pareggio. Dunque il Napoli non ha mai battuto l’Inter a San Siro in Coppa Italia. L’unico confronto in semifinale però sorride al Napoli, perchè nella stagione 1996/97 gli azzurri passarono ai calci di rigore dopo due pareggi.

Le premesse non sono le migliori, visti anche i risultati del weekend, ma il calcio è imprevedibile. Il Napoli non ha mai vinto contro l’Inter a San Siro in Coppa Italia, ma c’è sempre una prima volta.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI