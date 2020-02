Corriere dello Sport – Previsto almeno un turno di stop per Giua, dopo l’errore clamoroso di Napoli Lecce

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha dedicato uno spazio all’arbitro Giua, direttore di gara di Napoli-Lecce. Il fischietto sardo si è reso protagonista di un doppio errore: prima identificando il fallo da rigore su Milik come simulazione, poi rifiutando di andarlo a rivedere al VAR. Per questo motivo verrano presi dei provvedimenti nei suoi confronti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Giua avrà uno stop per il prossimo weekend e probabilmente anche per il turno successivo. Dopo questo stop di due gare tornerà verosimilmente come quarto uomo oppure al VAR. Nulla è certo però, perchè la gestione degli arbitri da parte dei Rizzoli ci ha riservato spesso delle sorprese. Basti pensare che tutti gli arbitri sono racchiusi tra le 9 e le 12 gare dirette. Dagli arbitri migliori e più meritevoli, a quelli che si sono dimostrati meno pronti per la direzione di una partita di Serie A”.

