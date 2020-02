Gattuso: “Voglio vedere ancora quest’atteggiamento. Dobbiamo rispettare le forti e non sottovalutare le altre: continuiamo a pedalare”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni Rai al termine di Inter-Napoli:

“Dobbiamo continuare così. Quando giochiamo contro una squadra forte bisogna rispettarla e dare qualcosa in più. Vorrei vedere sempre partite come queste, con questo atteggiamento. Con questo la qualità viene fuori. L’interpretazione devono farla a casa loro poi devono essere bravi a trasportarla in campo.

L’Inter è una squadra forte che abbina fisicità e tecnica. Lavorano molto con gli attaccanti, è una squadra completa. Bisogna sempre avere rispetto e fare le cose per bene.

Il primo tempo abbiamo palleggiato bene, potevamo fare di più. Nei primi 20 minuti abbiamo sbagliato rischiando. Sicuramente la squadra non ha continuità per battagliare, dobbiamo migliorare sull’aspetto di non-possesso. Perdiamo le partite per questo motivo.

Noi non possiamo permetterci di sottovalutare nulla. Se ti comporti da sagoma è difficile. Dobbiamo lavorare da squadra. Dobbiamo coprire palla. Non è stato un caso col Lecce, anche con le altre: non possiamo pensare di fare la fase difensiva come è stata fatta.

Voglio due Napoli, una in fase di non possesso ed una in fase di possesso. Abbiamo capacità di fare male, poi dobbiamo correre e metterci nelle posizioni giuste e soffrire meno. Ogni volta che si mettono nella nostra metà campo rischiamo di prendere gol.

Insigne ha il ginocchio gonfio, non era a disposizione. Koulibaly non era al 100%, speriamo di recuperarli presto perchè per noi sono importanti. Bisogna pedalare, ancora non abbiamo fatto nulla”.

Ai microfoni di InterTV il tecnico del Napoli ha poi aggiunto:

“L’Inter un mese fa ci ha messo in difficoltà: siamo stati bravi ed anche fortunati a tratti. La partita che ho chiesto ai miei giocatori è andata bene, al San Paolo sarà molto difficile”.