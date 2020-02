Gattuso ha deciso: Koulibaly in panchina contro l’Inter, nella sfida con il Lecce non è apparso in forma

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Al termine della gara contro il Lecce, Rino Gattuso lo ha detto anche ai microfoni di Sky: “Con il senno di poi non rifarei le stesse scelte di formazione”. Per questo motivo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, contro l’Inter il tecnico del Napoli potrebbe far sedere in panchina Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso ha riconosciuto le proprie colpe per le scelte di formazione fatte contro il Lecce. Stasera, contro l’Inter proverà ad affidarsi all’usato garantito. Scenderanno in campo solo i giocatori che dal punto di vista fisico e della motivazione, potranno dargli il massimo. Con ogni probabilità quindi saranno titolari Dries Mertens e Kostas Manolas, mentre va verso l’esclusione Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è parso l’ombra di sé stesso contro il Lecce, dimostrando di non essere ancora in condizione. Saranno quindi Manolas e Maksimovic a dover contenere Lautaro Martinez, carico dopo l’assenza per squalifica nel derby”.

