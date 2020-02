Futuro Mertens: stasera il belga sarà l’osservato speciale della dirigenza dell’Inter

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il futuro di Dries Mertens sta ormai tenendo banco da mesi, con l’attaccante belga che ancora non pare aver preso una decisione definitiva. Una delle pretendenti principali per il folletto azzurro è l’Inter, avversaria del Napoli di stasera. I nerazzurri sembravano addirittura intenzionato ad acquistarlo già a gennaio, ma poi non se n’è fatto nulla. Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna ha riportato alcune indiscrezioni sul futuro di Mertens. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nella partita di stasera i difensori di Antonio Conte avranno gli occhi puntati su Dries Mertens, ma non saranno gli unici. La dirigenza dell’Inter ha infatti puntato da tempo il folletto belga, in scadenza al termine di questa stagione. Mertens è seguito fortemente anche dal Monaco, ma la tentazione di raggiungere l’amico Lukaku nella Milano nerazzurra sembra anche più forte dell’ipotesi di rinnovo con il Napoli, che comunque non è da escludere. Il gigante dell’Inter ha parlato con Mertens, il quale non è rimasto indifferente alle parole del numero nove nerazzurro. L’Inter dal canto suo ha già avuto un primo approccio con l’entourage del calciatore: la base di partenza è un biennale da 5 milioni all’anno più commissioni. Un’altro duello di mercato che intreccia le società di Napoli ed Inter è quello relativo a Marash Kumbulla del Verona. Entrambe le società ritengono di avere le giuste chances per portarlo in squadra a fine stagione”.

