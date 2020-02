Fedele: “Il Napoli non ha giocatori di personalità, mi ricordano una metafora sulle triglie! Arbitri? Nicchi è solo un supponente e un arrogante”

Notizie Napoli, il giudizio di Enrico Fedele alla gara con il Lecce e quella di Coppa Italia contro l’Inter

Nel corso della diretta radiofonica di Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Enrico Fedele. Ecco quanto evidenziato.

Su Napoli-Lecce e quanto successo in occasione del mancato rigore? “Quando il Napoli ha preso il gol, Demme era troppo avanti. Lobotka è un buon giocatore che però non è un centrale e tecnicamente è più forte di Demme. La cosa che mi indigna e che se al posto di Abisso (giovane arbitro) ci fosse stato Ricchi o Orsato al VAR, lui sarebbe andato? L’arbitro in campo è un pupo, in caso dubbio di grave errore deve andare sempre al VAR e le panchine possono fare la chiamata bisognerebbe fare così.

Gli arbitri dipendono dalla federazione, io conosco Nicchi da quando arbitra e mi ricordo di una Salernitana-Monopoli, lui era arrogante e supponente, bisogna quindi evitare scene saccenti e supponenti in ambito arbitrale. Ripeto sarebbe bello che gli arbitri possano parlare nel post gara“.

Su Inter-Napoli di Coppa Italia in programma stasera?

“L’Inter prende sempre gol, la mia paura è che se giochi Lukaku lui fa il solito cane da presa, ma il Napoli farà la sua buona partita, ne sono certo. La carenza grande del Napoli è la mancanza di giocatori che hanno la personalità giusta per i diversi momenti della partita. E quindi nella gestione di quei momenti più complicati dove c’è bisogno di qualcuno che sia capace di gestire con personalità.

I giocatori attuali quelli che servono al rinnovamento mi hanno fatto pensare ad una metafora ittica: “Tra la mezza triglia grande e la piccola c’è poca differenza ma devi accorgertene dal baffo. La differenza è che tra questi giocatori presi dal Napoli non c’è nessuno che ha il baffo. Io penso che il programma del Napoli è prendere giocatori che costano poco per poi vendere alcuni giocatori che possono far fare cassa dal momento che il Napoli non si qualifica per la Champions“.

