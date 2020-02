Tuttosport – Il discorso di Gattuso ai calciatori: “Ricordatevi le grandi partite che avete vinto”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – La partita di San Siro questa sera sarà molto importante per il Napoli, perchè la Coppa Italia rappresenta un importante obiettivo per salvare la stagione degli azzurri. Per questo motivo, Rino Gattuso dovrà caricare al meglio i suoi giocatori. A questo proposito, Tuttosport ha riportato all’interno dell’edizione odierna il discorso di Gattuso ai calciatori dopo la sconfitta con il Lecce. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ricordate le partite che avete vinto contro Liverpool, Lazio e Juventus. Ricordatevi anche come avete messo in difficoltà l’Inter in campionato”.

