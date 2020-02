Tuttosport – De Laurentiis pensa all’addio di Gattuso: tre nomi per la panchina del Napoli del prossimo anno

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la permanenza di Gattuso sulla panchina del Napoli è tutt’altro che scontata. Infatti, nel caso in cui il tecnico calabrese non dovesse riuscire a conquistarsi il rinnovo attraverso i risultati, De Laurentiis potrebbe decidere di virare su altri nomi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La corsa alla panchina del Napoli della prossima stagione è ancora tutta da definire. All’orizzonte ci sono tre figure che De Laurentiis stima particolarmente: Gianpiero Gasperini, Ivan Juric e Roberto De Zerbi. L’attuale tecnico dell’Atalanta è stimato da tempo da De Laurentiis, tanto da volerlo come sostituto di Mazzarri ormai nove anni fa. Sarà difficile che Gasperini accetti di andar via dall’Atalanta, ma non è detto che il patron azzurro non possa provarci ugualmente. Un’altra opzione porta ad Ivan Juric. Il tecnico sta stupendo tutti alla guida del Verona delle meraviglie, una squadra che doveva lottare per non retrocedere ed al momento è al sesto posto. In caso di arrivo al Napoli, Juric ritroverebbe Rrahmani e forse anche Kumbulla, sul quale c’è mezza Serie A. L’ultima ipotesi è quella che porta a Roberto De Zerbi, già a Napoli da calciatore. De Zerbi attualmente appare la copia giovane di Maurizio Sarri, con il suo Sassuolo che è in costante crescita. La scelta di De Zerbi prevederebbe un programma di crescita sul lungo periodo, senza la pressione di risultati immediati da conseguire, rischio che De Laurentiis non sembra intenzionato a voler correre”.

