Conte: “Il Napoli è stato chiuso in difesa tutta la partita, Mertens marcava Brozovic”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è venuto a San Siro a fare una partita molto difensiva, era con tutti i giocatori sotto la linea di metà campo. Hanno chiuso tutti gli spazi, Mertens marcava a uomo Brozovic. Dovevamo cercare di fare meglio negli uno contro uno. Complimenti al Napoli che ha fatto una gara perfetta dal punto di vista tattico, difensivamente la squadra era molto corta. Il derby ha portato via tantissime energie, soprattutto nervose. Rispetto al derby ho effettuato cinque cambi, stiamo parlando del Napoli che ha vinto con Juventus, Lazio e Liverpool. In classifica è molto dietro, ma sulla partita secca riesce a battere grandi squadre perchè ha una rosa molto forte. Dopo la Juventus ha la rosa migliore del campionato”.

“Non parlo dell’arbitro, non mi interessa neanche. Il Milan ha giocato a tutto campo, rispetto al Napoli, quindi c’erano più spazi. Oggi gli spazi per noi non c’erano, Gattuso è stato bravo a chiedere tutti gli spazi, ad aspettarci per ripartire. Abbiamo avuto qualche occasione, se avessimo pareggiato non avremmo rubato niente, anzi. Eriksen ha tanta qualità, deve ritrovare un po’ di intensità. Per sei mesi non ha giocato con continuità nel Tottenham, ora è qui e sta facendo bene”.

“Penso che quando affrontiamo delle squadre che si chiudono in questo modo dobbiamo girare meglio la palla e provare di più gli uno contro uno, per creare superiorità numerica. Oggi il Napoli era molto chiuso, ma comunque con giocatori di grande qualità. Il gol ad esempio è stata una giocata di grande qualità da parte di un giocatore importante. Siamo all’inizio di un percorso, se qualcuno pensa che l’Inter sia a livello di chi ha comandato per tanti anni, io dico che siamo lontani e dobbiamo lavorare. Queste sconfitte ci serviranno per migliorare”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI