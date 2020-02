Conte in conferenza: “Il Napoli ha la rosa migliore dopo la Juventus, sono i favoriti per la finale ma c’è ancora il ritorno”

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa post partita dopo la sfida di Coppa Italia con il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è stato basso per tutta la partita, quindi ho provato ad inserire Sanchez, per avere l’uno contro uno. Ho inserito anche Eriksen per avere maggiore qualità. Il Napoli dopo la Juventus ha la migliore rosa del campionato, ha battuto Liverpool, Lazio, Juventus e noi. Se fai questi risultati significa che hai una rosa di livello assoluto. Gattuso è stato molto bravo, ha convinto i suoi a difendere. Noi meritavano qualcosa in più. Ho preferito Sensi ad Eriksen dal primo minuto perchè è già al meglio della condizione e sa cosa fare. Eriksen non è ancora in condizione ottimale. Chi andrà in finale? Questa è l’andata, la prima partita. Il Napoli ad oggi è favorito per andarsi a giocare la finale, ma c’è il ritorno e ci giocheremo tutte le nostre carte”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI