Cigarini e Pavoletti in conferenza: “Letto ca**ate incredibili, ecco la verità sull’infortunio”

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In conferenza stampa, Cigarini e Pavoletti hanno spiegato la ricostruzione dell’incidente che ha portato al nuovo infortunio per l’attaccante. Nelle scorse ore erano trapelate diverse versioni. Quella ufficiale viene riportata proprio dai due calciatori. Sostiene Cigarini:

“Siamo qui per chiarire una situazione che vede interessati me e Leonardo. Non c’entrano nulla Birsa, Oliva, Nainggolan etc. Abbiamo letto cazzate incredibili, sono state dette tante cose non vere. Ci dispiace, perché se ne sono raccontate fin troppe. Ci tengo a ribadire che non c’è stata nessun tipo di rissa, chi ci conosce sa il rapporto che abbiamo. Sono uscite troppe cose da persone che non sanno”.

Gli fa eco Pavoletti: “Usciti dal ristorante, io e Ciga abbiamo iniziato a scherzare. Fuori c’erano alcuni ragazzi della squadra che ci hanno chiamato, mi sono girato e in quel momento ho avuto una torsione del ginocchio. Mi dispiace delle voci che siano uscite, stavo scherzando solo con Ciga. Mi sono ritrovato a terra senza un motivo, ora devo essere bravo a concentrarmi su quello che viene ora. Quale chirurgo scegliere, e quale percorso seguire”.