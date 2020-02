Chiariello: “Con Gattuso è meglio non vedere in campo Allan e Koulibaly! Champions? Una tra le cause del Napoli di ora”

Umberto Chiariello esprime alcune parole sul Napoli

Umberto Chiariello è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show con il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato:

KOULIBALY E ALLAN LEADER

“Il Napoli di Sarri era una squadra di bassotti rapida, organizzata, corta che faceva delle qualità tecniche del palleggio. Come ogni squadra che si rispetti aveva in campo dei leader, almeno agonistici: Koulibaly e Allan. Il Napoli di Gattuso questi due calciatori non li ha mai visti e quando li ha visti, era meglio non vederli”.

CHAMPIONS, GIOCATORI IN VETRINA

“Se non è quella di Milano la partita della vita, quale sarà? Quella con il Barcellona? Ho l’impressione che per la partita di Champions League saranno prontissimi perché è una grande vetrina. Riflettete, quest’annata è così brutta anche per questi motivi”.

