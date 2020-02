Chiariello contro Iannicelli, acceso dibattito in studio: “Non mettere i calciatori del Napoli contro la gente”

Chiariello contro Iannicelli

Il Napoli si impone contro l’Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia, vincendo una partita complicatissima. Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato quanto accaduto nel corso della trasmissione televisiva “Campania Sport” in onda su Canale 21, contestando in maniera diretta Peppe Iannicelli.

Il litigio

Discussione molto forte che ha visto protagonisti i due colleghi, queste le parole di Chiariello:

“Non ti permetto di dire che i calciatori del Napoli non fanno gli uomini, sono cose gravissime. I giocatori così come tutti possono anche sbagliare ma restano pur sempre professionisti.

Stai mettendo i calciatori azzurri contro la gente e tutto questo non è giusto“.

Il dibattito è poi durato per diversi minuti con un botta e risposta molto acceso tra i due.

IL VIDEO: