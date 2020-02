Alvino: “Napoli indecifrabile in questa stagione! Gli azzurri hanno battuto Juve, Lazio, Liverpool e Inter, bisognerebbe interrogare i tarocchi”

Alvino ha commentato la vittoria degli azzurri contro l’Inter

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Carlo Alvino, noto giornalista di Tv Luna, ha parlato in diretta al termine della vittoria del Napoli contro l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Ecco quanto riportato dal collega:

“Bisognerebbe interrogare i tarocchi per decifrare questa stagione del Napoli. Battuto il Liverpool, la Lazio, la Juventus e l‘Inter, oggi gli azzurri hanno fatto la giusta partita, consapevoli della forza dell’avversario. La bravura del Napoli in queste partite è tenere botta per poi riuscire a tirar fuori la giocata vincente, pur non facendo un calcio spettacolare”.