TV Luna, Alvino: “Koulibaly fermo ai box. Piccoli problemi fisici per il difensore del Napoli”

Alvino conferma: Koulibaly non giocherà contro l’Inter

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Carlo Alvino tramite Twetter riporta gli aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Kalidou Koulibaly.

INTER-NAPOLI, ASSENZA DI KOULIBALY

Il difensore senegalese non sarà presente contro il match Inter-Napoli di Coppa Italia: “Assenza importante in casa Napoli. Koulibaly fermo ai box. Piccoli problemi fisici per il difensore azzurro che stasera non sarà della partita. Forza Napoli sempre e nun c’accire nisciuno!”.

ECCO IL TWEET

#InterNapoli Assenza importante in casa Napoli. @kkoulibaly26 fermo ai box. Piccoli problemi fisici per il difensore azzurro che stasera non sarà della partita. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 12, 2020

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI