RPN – Non solo Koulibaly, anche Allan out contro l’Inter: il brasiliano ha problemi al ginocchio

Notizie Napoli, Allan e Koulibaly non ci saranno per la sfida contro l’Inter in Coppa Italia

NOTIZIE NAPOLI – Stando a quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, questa sera, in occasione del match di Coppa Italia tra Inter e Napoli, Kalidou Koulibaly ed Allan non dovrebbero scendere in campo dal primo minuto.

Soprattutto il centrocampista brasiliano, che sta soffrendo di problemi al ginocchio ormai da tempo, dalle ultime settimane del 2019. Nonostante il calciatore compari tra i convocati e stia cercando di curarsi, non se la sente di forzare ulteriormente, pertanto questa sera dovrebbe alzare bandiera bianca in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro i nerazzurri.

