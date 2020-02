I tifosi della Curva A: “Nessuna protesta contro il biglietto per Napoli-Barcellona! Viaggiamo in Europa e siamo consapevoli dei costi” (FOTO)

I tifosi della Curva A lanciano un comunicato

I tifosi della Curva A del San Paolo hanno dichiarato attraverso un comunicato, che non hanno intenzione di protestare contro il costo dei biglietti di Napoli-Barcellona. Inoltre la protesta doveva tenersi il giorno 9 febbraio, secondo i quotidiani.

ULTRAS CURVA A, IL COMUNICATO

“Dopo l’ennesima notizia comparsa sui quotidiani, dove si riportava che la Curva A effettuava domenica 09/02/2020 una protesta contro il caro biglietto per la partita Napoli-Barcellona, teniamo a precisare che tale notizia apparsa risulta priva di fondamento.

Viaggiamo da decenni in Italia e in Europa e siamo consapevoli dei costi di tutti i biglietti fino ad ora da noi puntualmente pagati, vedi Lecce 50 euro o Sassuolo oltre i 50 euro, giusto per citarne qualcuno. Consapevoli che comunque sia assurdo per una partita di calcio sarebbe ipocrita però recriminarlo per un Napoli-Barcellona, ricordiamo che con la partita contro il Genk a 35 euro nessuno è venuto!

I motivi che ci hanno spinto a rimuovere striscioni, bandiere ed altro, sono motivi che appartengono alla nostra categoria, quella degli Ultras e solo a quest’ultima devono riguardare e interessare.

Peccato che qualcuno la usi maldestramente sui social rendendo partecipe anche chi non lo è”.

ECCO LA FOTO

