GdS – Scamacca nel mirino del Napoli. Il Sassuolo fissa un prezzo alto. Ecco le cifre

CALCIOMERCATO NAPOLI, Scamacca è il nuovo giocatore nel mirino della società azzurra

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli pone l’interesse su Gianluca Scamacca, classe ’99 attaccante dell’Ascoli, in prestito dal Sassuolo, e calciatore della nazionale Under-21 italiana. Secondo l’edizione odierna ”La Gazzetta dello Sport”, la società neroverde avrebbe fissato un prezzo davvero molto alto per questo giovane calciatore che ha attirato il Benfica e non solo.

IL NAPOLI SU SCAMACCA

“Il numero uno dei portoghesi Luis Filipe Vieira si è fermato diversi giorni a Milano per provare il colpaccio, fino ad arrendersi al no ferreo del direttore generale Giovanni Carnevali. Non è un segreto il corteggiamento del Torino per Scamacca, che oggi viene valutato oltre 20 milioni. Una cifra importante, che ha rimandato anche le ambizioni di Milan, Roma e Napoli. Sempre che il Sassuolo non decida di lanciarlo in Emilia chiudendo ogni discorso”.

