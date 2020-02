Probabili formazioni Inter Napoli: i dubbi di Gattuso

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI – È già tempo di archiviare la cocente sconfitta contro il Lecce, che ha lasciato strascichi sia per il risultato in sé, sia per il modo in cui è maturata. Domani sera il Napoli scenderà nuovamente in campo, stavolta in Coppa Italia. Andrà in scena allo stadio San Siro la semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli. Le due squadre arrivano a questa sfida con umori molto differenti perchè come detto il Napoli ha perso con il Lecce in casa, mentre l’Inter ha vinto per 4-2 in rimonta il derby contro il Milan. Per questa partita Gattuso avrà a disposizione l’intero organico, ad eccezione dell’infortunato Malcuit, di Hysaj che è squalificato e di Amin Younes, che sembra ormai fuori progetto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

Ci sono alcuni dubbi di formazione nella mente di Rino Gattuso per la sfida di domani sera contro l’Inter. L’undici titolare che potrebbe subire qualche variazione nel corso delle ore precedenti alla partita.

In porta dovrebbe giocare nuovamente Ospina, nonostante la prestazione non perfetta di domenica contro il Lecce. In difesa dovrebbe tornare Kostas Manolas, assente contro il Lecce, dovrebbe sedersi in panchina invece Maksimovic. La linea di difesa dovrebbe essere formata quindi dai quattro titolarissimi: Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo potrebbe esserci un altro ritorno, quello di Allan che sarà affiancato probabilmente da Demme e Zielinski, anche se il polacco potrebbe riposare a vantaggio di Elmas. In attacco dovrebbe esserci il ritorno da titolare di Mertens, che darà il cambio a Milik. Il capitano Lorenzo Insigne confermassimo sulla fascia sinistra. Sull’out di destra c’è un ballottaggio serrato tra Callejon e Politano, con lo spagnolo che sembra in vantaggio.

Di seguito la probabile formazione del Napoli:

