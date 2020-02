Paparesta contro Nicchi: “Deve spiegare le decisioni arbitrali ed il mancato utilizzo del VAR”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – L’ex arbitro Gianluca Paparesta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lady Radio riguardanti il VAR e la Serie A. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il VAR è senza dubbio un aspetto positivo per il calcio. Nicchi inizialmente era contrario al VAR, così come lo era alle bombolette spray per delimitare la distanza. È una persona che cambia spesso idea, per questo spero che lo faccia nuovamente e apra le porte alla spiegazione delle decisioni arbitrali. Ciò porterebbe ad eliminare tanti dubbi e tante polemiche, perchè alcuni atteggiamenti francamente sono incomprensibili. L’arbitro ha il compito di cercare di garantire che la gara si svolga nel miglior modo possibile, nel rispetto di calciatori, allenatori, dirigenti e tifosi. Il VAR è un ottimo strumento, ma spesso non viene utilizzato. In questo modo si rischia di avere due decisioni opposte su casi simili a distanza di pochi giorni. Per fare un esempio d’attualità: Milik contro il Lecce subisce fallo da rigore, ma l’eccessiva caduta fa sembrare che abbia simulato. In questo caso un corretto uso del VAR, o semplicemente delle spiegazioni, avrebbe evitato un gran numero di polemiche.

