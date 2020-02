Fassone: “Nelle grandi gare i calciatori dimenticano tutto e mostrano la grande classe. L’Inter è forte ma a me non piace”

Marco Fassone parla del Napoli a Radio Gol

Marco Fassone, dirigente sportivo italiano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Gattuso spero tiri il napoli fuori da questo momento. Lui è capace di compattare i gruppi che appaiono sbandati. La società gli è stata vicina perchè gli ha dato giocatori che servivano nei punti critici. Sappiamo che il Napoli quest’anno è in un punto del ciclo di vita critico spero che si sappia valutare il lavoro di Rino anche tenendo conto di questo”.

VERSO INTER-NAPOLI

“Nelle partite che sulla carta sono difficili il carattere viene fuori, c’è determinazione. L’Inter è l’avversario buono per fare bene al Napoli e recuperare coraggio, ma l’Inter adesso è forte”.

GIOCATORI DEL NAPOLI FORTI IN GARE DIFFICILI

“Io penso che ci siano delle dinamiche interne allo spogliatoio, alcuni ragazzi che non sanno cosa faranno in futuro, e una serie di cose irrisolte che si trascinano. Difficilmente queste cose possono contribuire a dare la compattezza per arrivare agli obiettivi. Nelle grandi gare queste cose si dimenticano ed esce la grande classe“.

IL DE LAURENTIIS NEL NAPOLI

“Alcuni presidenti ”illuminati” hanno ottenuto i risultati più importanti, lasciamo stare la Juve, ma il presidente del Napoli, della Lazio e dell’ Atalanta si dedica con passione alla sua creatura. Hanno raggiunto eccellenti risultati sportivi ed economici. Io sono fiducioso e credo che De Laurentiis metta a posto la macchina. Ci può stare che dopo 15 anni di cavalcata ci sia un anno un po’ così”.

INTER, JUVENTUS E LAZIO

“È un campionato molto bello, vedere 3 squadre raggruppate in un solo punto. Dal punto di vista qualitativo la Lazio mi piace di più. La Juventus non ha saputo fare un salto di qualità, l’Inter di Conte è solida, ma a me non piace e adesso ha una rosa che fa paura. Divertente da godere fino alla fine”.

