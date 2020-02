Inter-Napoli, i convocati: assenti Younes e lo squalificato Hysaj

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli comunica:

L’ALLENAMENTO

“Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domani a San Siro per la semifinale di andata di Coppa Italia (20.45). La squadra ha svolto allenamento sul campo 2. Dopo una prima fase di attivazione, la rosa ha svolto lavoro tattico divisa in gruppi. Di seguito esercizi di contrapposizione di gioco. Younes ha svolto lavoro personalizzato in campo”.

I CONVOCATI

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.