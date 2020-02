COPPA ITALIA – Sale la febbre per la sfida tra Inter e Napoli: a San Siro attesi 60mila spettatori!

Ultimissime Napoli, gli spettatori per la gara a San Siro contro l’Inter

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Si prepara una cornice di pubblico importante per la sfida di domani tra Inter e Napoli, valida per la semifinale di Coppa Italia. A rendere noto quello che è l’andamento della vendita dei biglietti per il match di San Siro è il sito ufficiale del club nerazzurro: “Inter-Napoli, andata delle semifinali di Coppa Italia in programma mercoledì 12 alle 20.45, sono attesi 60mila spettatori a San Siro”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI