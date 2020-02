UFFICIALE – Dembele salta la doppia sfida con il Napoli: l’attaccante starà fermo per 6 mesi!

Notizie Napoli, ufficializzati i tempi di recupero di Dembele dopo l’infortunio con il Barcellona

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Mancano sole due settimane alla sfida di Champions League che vedrà di fronte Napoli e Barcellona. Ci saranno due grandissimi assenti già annunciati, ovvero Luis Suarez e Ousmane Dembele.

Come annunciato, l’attaccante francese salterà anche la sfida di ritorno. A confermarlo è il comunicato ufficiale diramato dal Barcellona, che comunica i tempi di recupero. Nella giornata di oggi infatti il giocatore è stato sottoposto all’intervento chirurgico in Finlandia per la lesione completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gambe destra. Dembele resterà fuori per sei mesi.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI