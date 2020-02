Perde ancora la Cremonese di Gaetano, sconfitta per 3-2 dallo Spezia. Solo panchina per il giocatore del Napoli

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – È terminato da pochi istanti il recupero della 17esima giornata di Serie B tra Cemonese e Spezia, con la vittoria dei liguri per 3-2. Ennesima sconfitta per la Cremonese che non vince dal 15 dicembre. Ancora una volta Gianluca Gaetano, in prestito dal Napoli, ha guardato la partita dalla panchina. Il talentino del Napoli da quando è arrivato ha collezionato solo tre presenze da subentrato, per un totale di appena 38 minuti di gioco. Nelle prossime settimane si spera che possa trovare maggiore continuità, per poi tornare a fine stagione con un maggiore bagaglio di esperienza.

