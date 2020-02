Cesari: “Rizzoli furioso con Giua: stiamo parlando di un arbitro presuntuoso. Ha voluto decidere lui mostrando poco coraggio!”

Graziani Cesari dice la sua sulla decisione presa dall’arbitro Giua durante Napoli-Lecce

Durante la trasmissione TikiTaka in onda su Italia 1, è intervenuto Graziano Cesari ex arbitro. Ecco quanto evidenziato:

CESARI SU GIUA

“Rizzoli è molto arrabbiato per il calcio di rigore che Giua non ha fischiato al Napoli. Anche il Var ha diritto a farti vedere le immagini che sono certe, devi essere meno presuntuoso, ha mostrato poco coraggio e non ha cambiato una decisione che è assolutamente sbagliata.

Abisso l’ha chiamato al VAR? Non so cosa sia successo, stiamo parlando di un arbitro presuntuoso. Lui ha detto ‘decido io, il contatto non c’è‘ ed ha fatto un carpiato“.

