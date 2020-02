Cannavaro: “Questa è la prima stagione ‘sbagliata’ con ADL, Gattuso sta facendo un buon lavoro. Col Barcellona il Napoli può giocarsela”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e Juventus, ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Rino Gattuso sta facendo un grande lavoro. Ma sinceramente è complicato. Sta cercando di ridare intensità e ritmo da tempo smarriti, e non so il perché, con Carlo Ancelotti. Del resto dopo 15 anni questa è la prima stagione “sbagliata” con De Laurentiis. Può capitare: niente drammi e si riparte. Gli acquisti di gennaio mi sembrano interessanti. Col Barcellona gli azzurri se la possono giocare, ma i catalani restano favoriti. Quello del Barça è un ciclo che si sta chiudendo. Ma attenzione quando hai uno come Messi, magari ti segna 5 gol in 2 partite o piazza 3 assist come domenica a Siviglia e la crisi la supera da solo, come tante altre volte. Vedo più possibilità per l’Atalanta col Valencia.

Spero sempre vincano gli azzurri. Sono convinto che Rino la preparerà bene ma l’ esperienza a quei livelli conta e i blaugrana rischiano di perdere la Liga però possono vincere la Champions. In ogni caso al San Paolo sarà spettacolo.

Sono convinto che mai come in questa stagione il campionato possa decidersi nello scontro diretto del primo marzo. Le distanze sono minime e per fortuna il finale non è già scritto come negli ultimi anni. E chi uscirà quella sera vincitore avrà un’autostima che potrà spingerla fino allo scudetto”.