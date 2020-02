Cagliari-Napoli, vietata precauzionalmente la vendita ai residenti in Campania

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Tramite il proprio sito ufficiale, il Cagliari comunica:

“In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è precauzionalmente vietata la vendita ai tifosi residenti in Campania“.

Una decisione presa in via precauzionale, in attesa della decisione ufficiale, per evitare casi come quelli di Inter-Napoli. Per la gara di Coppa di domani i biglietti ai residenti in Campania erano originariamente stati messi in vendita, per poi cambiare decisione in corsa.