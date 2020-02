Biasin: “Mi auguro che Giua non arbitri più! Il Napoli non deve perdere le speranze”

Francesco Biasin parla del Napoli e dell’episodio riguardante il VAR e Giua

Il collega Francesco Biasin è intervenuto a Radio Gol durante la diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

BIASIN SUL NAPOLI

“È una squadra immatura. Ha deciso di tagliarsi le gambe da sola e adesso fa fatica a ripristinare il tutto. Gattuso è molto bravo ma è difficile riprendere ed ottenere tanti risultati positivi consecutivi. Contro il Lecce, il Napoli ha fatto cadere l’entusiasmo, però la squadra azzurra ha altre gare in corso, come la Coppa Italia e la Champions”.

BIASIN SU GIUA

“Gli arbitri vogliono l’autonomia. C’è poco senso in quello che abbiamo visto, l’arbitro si è fatto male da solo. Mi auguro che Giua verrà disarmato, non può arbitrare altre partite. Di fronte alla tecnologia si deve capire che bisogna fare un passo in dietro e ci sono troppi arbitri che non lo fanno e sbagliano”.

