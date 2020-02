Bellinazzo: “Gli incassi del Napoli non bastano a coprire i costi della rosa, bisogna fare solo plusvalenze”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista:

“Callejon e Hamsik hanno segnato la storia della rinascita del Napoli, storia fatta di tanti sogni e successi. Il Napoli tutto ciò che incassa – quindi 205 milioni escludendo il calciomercato – non basta a coprire il costo della rosa, quindi quanto ogni anno bisogna spendere per gli ingaggi, ammortamenti e staff. Il Napoli deve fare solo plusvalenze per avere quegli introiti per non finire in rosso.

L’aria commerciale ha fatto un po’ meglio nelle ultime stagioni, ma non basta. Il Napoli ha già in casa molte plusvalenze, penso che con un paio di cessioni ed il mancato introito della Champions, le cose potranno riequilibrarsi”.