Auriemma convinto: “Non scommetterei neanche 10 centesimi sulla permanenza di Sarri alla Juventus”

Raffaele Auriemma dice la sua sulla permanenza di Sarri alla Juventus

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto durante la trasmissione TikiTaka in onda su Italia 1. Ecco quanto evidenziato:

AURIEMMA SU SARRI ALLA JUVENTUS

“Non scommetterei nemmeno 10 centesimi sulla permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Mi dicono che il gruppo dei senatori dello spogliatoio rivuole Allegri. La Juventus non ha comprato i giocatori a Sarri per fare il suo gioco”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI