Radio Marte, Taglieri: “Il Napoli farà qualcosa in attacco! Permanenza di Gattuso in bilico, Spalletti può insidiarlo”

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Taglieri, giornalista

“Il Napoli oltre a Petagna farà qualcosa in attacco perché i numeri di Milik sono di tutto rispetto, ma in certe occasioni servirebbe un attaccante diverso e il Napoli si guarderà attorno a fine stagione. Bisognerà capire anche cosa sarà di Mertens: si lavora per il rinnovo, ma la trattativa è aperta e va avanti. La mia sensazione, è che alla fine Mertens rinnoverà perché entrambe le parti lo vogliono.

Gattuso ha un contratto a scadenza e non metterei la mano sul fuoco circa il suo futuro sulla panchina azzurra l’anno prossimo. Spalletti è libero e può mettere pressione a Gattuso”