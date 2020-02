56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Quanto guadagna De Laurentiis? Quanto guadagna l’intero CDA del Napoli? È una domanda che molti si pongono ormai da tempo, unita alla più generale “quanto guadagnano i presidenti di Serie A”? I dati sono stati resi pubblici e riportati dal sito Calcio&Finanza. Il noto portale da tempo si occupa di economia applicata al mondo del calcio e in un articolo della scorsa settimana ha analizzato il bilancio del Napoli.

QUANTO GUADAGNA DE LAURENTIIS, I COMPENSI DEL CDA DEL NAPOLI

I membri del Cda del Napoli sono Aurelio De Laurentiis, la moglie Jacqueline, i figli Edoardo, Luigi e Valentina e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. I dati ci mostrano come, nel 2019, i ricavi siano di 5 milioni da dividere, molto più del milione guadagnato nel 2018. Tra le big, il Napoli è quella che ha aumentato certamente di più il ricavo dei propri amministratori.

Subito dopo infatti c’è la Juventus, Nel 2018/19 i bianconeri hanno versato 1,89 milioni di euro agli amministratori, di cui circa 780mila euro per Marotta e Mazzia. Questi ultimi sono usciti dal CdA ad ottobre e per loro sono presenti anche ulteriori 1,3 milioni di incentivi come buonuscita. Tra i dirigenti così proprio Marotta è stato quello più pagato (circa 650mila euro), davanti al presidente Andrea Agnelli (500mila euro) e al vicepresidente Pavel Nedved (500mila euro).

In ribasso invece la Roma, passata da 1.7 milioni del 2018 a 1.1 milioni nell’ultimo bilancio. Ecco la tabella presentata dal noto portale Calcio&Finanza:

