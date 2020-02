Sticchi Damiani: “Quella di ieri è tra le imprese più belle! Rigore per il Napoli? Bisognerebbe capire quando l’arbitro deve andare al VAR”

Il presidente del Lecce commenta il rigore non dato al Napoli

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani rilasciando alcune dichiarazioni in merito al match vinto dai giallorossi ieri al San Paolo:

“Quest’anno avevamo già compiuto qualche impresa, quella di ieri al San Paolo però è sicuramente tra le più belle. Il nostro obiettivo è la salvezza, sul mercato abbiamo cercato colpi alla nostra portata come Saponara in questo caso. L’ex Sampdoria cercava nuove motivazioni e speriamo che possa trovarle qui a Lecce”.

“I primi venti minuti del San Paolo sono rimasto colpito dall’impatto al match del Napoli, difficilmente il Lecce si fa schiacciare come all’inizio del match di ieri. Per fare risultato a Napoli non serve solo un grande Lecce, sicuramente ieri qualche singolo non era al top. Rigore? Bisogna parlare di regole, anche a noi sono successi episodi di rigori clamorosi non concessi. C’è da capire quando il direttore di gara va al VAR o meno. L’arbitro può interpretare il contatto come vuole, a noi quello che interessa è capire quando l’arbitro deve andare a vedere il monitor”.