Pistocchi: “Alcuni arbitri non vanno al Var per un motivo! Il protocollo crea troppi problemi all’utilizzo della tecnologia”

Pistocchi parla dell’errore arbitrale di Giua commesso ieri

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha parlato in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle decisioni arbitrali prese ieri durante Napoli-Lecce. Ecco le sue dichiarazioni:

“Le decisioni arbitrali in Serie A stanno cominciando a diventare un problema. Si dice che i direttori di gara non consultino spesso il monitor perché quando si ricorre al Var non si è classificati come buoni arbitri. Personalmente suppongo che il protocollo stia creando troppa confusione sulle scelte da prendere in campo, dal rigore di ieri ai falli di mano. Quest’anno ne stiamo vedendo davvero tante e con la tecnologia gli errori dovrebbero diminuire. Ieri bisognava andare al Var e assegnare il rigore al Napoli, considerando che proprio Giua concesse il penalty a Ronaldo in Juventus-Genoa”.