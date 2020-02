40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Non finiscono i problemi per Leonardo Pavoletti, l’attaccante del Cagliari e ex Napoli, era ormai prossimo al rientro, non aveva però fatto i conti con un nuovo infortunio. Il ginocchio infortunato è lo stesso dell’ultima volta. Tanta sfortuna per il 30 sardo.

Nella diagnosi si evidenzia che Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento.