Marolda: “Gattuso ha già fallito, ieri si è giocato le chances per poter restare sulla panchina del Napoli”

Marolda parla di Gennaro Gattuso

Durante la trasmissione televisiva in onda su Canale 21, “Il bello del calcio“, è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda in merito alla situazione in casa Napoli. Queste le parole evidenziate dalla redazione di SpazioNapoli:

Gattuso ha fallito

“Mi dispiace dire quello che sto per fare ma l’esperimento Gattuso credo che sia già fallito. Il tecnico ieri si è giocato tutte le chances per poter restare al Napoli e credo che non sia in grado di poterlo fare“.