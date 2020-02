Marchetti: “Non scommetterei un euro sul rinnovo di Callejon! Su Mertens non c’è solo l’Inter”

Aggiornamento di Luca Marchetti sui rinnovi di Mertens e Callejon

Luca Marchetti, noto giornalista di SkySport, ha parlato in diretta a Radio Marte in merito alla situazione legata ai rinnovi di Mertens e Callejon rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“L’Inter fa sul serio per Mertens a giugno, sul belga però c’è anche l’interesse della Roma. L’attaccante azzurro può firmare con chiunque a zero, non l’ha fatto ancora perché c’è ancora uno spiraglio per il rinnovo. Callejon? Discorso diverso il suo, non scommetterei un euro sul prolungamento di contratto dello spagnolo”.