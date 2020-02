Il Napoli è in vantaggio per Kumbulla, il difensore però vorrebbe l’Inter nel suo futuro

Napoli in vantaggio su Kumbulla, decisiva la volontà del calciatore

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe proseguendo il corteggiamento per Kumbulla, difensore del Verona. L’albanese sta disputando una stagione pazzesca ed è finito nel mirino di tante squadre.

Per il quotidiano sportivo il Napoli sarebbe la squadra più vicina all’accordo con il club veronese, l’ostacolo nasce dalla volontà del calciatore. Pare che Kumbulla abbia come preferenza l’opzione Inter per il suo futuro. Da aggiungere inoltre l’interessamento di tante altre squadre europee sull’albanese, tra cui: Manchester City, United, Bayern Monaco e l’Everton di Carlo Ancelotti.