Inter, Handanovic non recupera per il Napoli. Visite mediche per Viviano

L’Inter avrebbe trovato il sostituto di Handanovic che non recupera dall’infortunio

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riferito dal portale ‘Corriere dello Sport’, il portiere Samir Handanovic preoccupa l’Inter, poichè l’infortunio alla mano sinistra tarda a guarire. Il giocatore sloveno ha saltato anche il derby e per la seconda volta è sceso in campo il secondo portiere Padelli.

L’Inter in difficoltà sta capendo se cautelarsi dalla lista degli svincolati con Emiliano Viviano. L’infortunio di Handanovic non fa stare tranquilli, così come probabilmente il parco portieri a disposizione: Padelli, Berni e il giovane Stankovic.

VISITE MEDICHE PER VIVIANO

“Idoneità sostenuta e ok al Coni per Viviano, che successivamente si è recato ad Appiano Gentile per ulteriori test. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l’Inter deciderà entro le prossime 48 ore se procedere o meno al tesseramento del giocatore”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI