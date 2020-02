Russo, ex arbitro: “Con il Var questi errori non si possono commettere! Il rigore su Milik è netto!”

L’ex arbitro Carmine Russo ha commentato il mancato rigore concesso al Napoli

Carmine Russo, ex arbitro di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’episodio del rigore non concesso al Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il rigore su Milik è netto! Il fatto che l’attaccante accentui la caduta non è un elemento che può trarre in inganno nel momento in cui non c’era la tecnologia, ma con il VAR è inconcepibile. C’è stato un colloquio molto lungo tra Giua e Abisso, si supponeva ci fosse qualcosa che non andasse ma non si capisce il perché non ci sia stato il consulto con il monitor”.