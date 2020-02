TV Luna – In difesa Maksimovic e Koulibaly, Di Lorenzo torna sull’esterno. Esordio per Politano

Ultimissime Napoli, la formazione secondo Carlo Alvino che Gattuso schiererà contro il Lecce

Il giornalista di TV Luna, Carlo Alvino, ha anticipato su Twitter alcune delle scelte di formazione che Gattuso potrebbe attuare contro il Lecce. Ecco quanto scritto:

“NapoliLecce le scelte di formazione di Gattuso non possono non tenere conto della sfida di mercoledì con l’Inter. Oggi spazio a Maksimovic in coppia con Koulibaly, ritorno di Di Lorenzo a destra ed esordio da titolare per Politano. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”.

