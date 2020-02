Sky, Bucciantini convinto: “Il campionato sta invitando il Napoli, oggi grande opportunità che non può essere fallita”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Manca poco all’inizio di Napoli-Lecce, match valido per la 23esima giornata di Serie A. L’attesa al match è stata commentata negli studi di Sky Sport dal giornalista Marco Bucciantini:

“Gattuso è stato bravo a riportare il Napoli in linea di galleggiamento, ma questo è un campionato che offre opportunità. Gli azzurri sono in una posizione di classifica dove bastano 3 punti per scavalcare tante formazioni.

Il Napoli ha fatto grandi partite quest’anno, ma ha fallito le opportunità come le gare con Bologna, Cagliari, Parma e Fiorentina, tutte perse in casa. Oggi quindi il Napoli non deve fallire l’opportunità di avvicinare la Roma, anche perché credo sia l’ultima che i partenopei avranno e non possono sbagliare”.

