Rinnovo Milik, parti lontanissime. Il calciatore potrebbe finire sul mercato

Rinnovo Milik

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive in merito alle distanze tra la società azzurra e Arkadiusz Milik per il rinnovo.

Rinnovo lontano

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il calciatore non accetterebbe la richiesta di clausola da 80 milioni di euro richiesta dal presidente De Laurentiis e ne propone una da 50 milioni, non oltre.

Al momento le parti sono estremamente lontane ed è per questo che in estate non andrebbe sottovalutata l’idea di lanciarlo sul mercato.

