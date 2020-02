Rinnovo Mertens, parti ancora lontane: separazione in estate vicina

Rinnovo Mertens, parti ancora lontane

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive in merito al futuro di Dries Mertens. Il calciatore belga non ha mai nascosto la sua volontà di restare al Napoli e ora che l’ipotesi Cina sembra essere tramontata gli azzurri rappresentano l’unica squadra per la quale il folletto vorrebbe giocare.

Prove di rinnovo

Al momento però è ancora lunga la strada che porterebbe al rinnovo, Aurelio De Laurentiis continua a restare fermo su quella che è la propria posizione. Sono 4 milioni più uno di bonus per due anni, questi i soldi offerti dal patron partenopeo, non sufficienti al momento a convincere Mertens che vorrebbe un compenso maggiore.

Al momento la logica porterebbe a raccontare di una separazione in estate ma la strada è ancora lunga e al momento è difficile ipotizzare quello che accadrà.

