Napoli primo in una speciale classifica: 14 giocatori mandati a segno

Napoli primo in una speciale classifica

Non il miglior campionato per il Napoli che al momento deve guardare da lontano le posizioni di alta classifica e concentrarsi per accorciare il più velocemente possibile.

Record

Ma gli azzurri hanno comunque un record, una leadership. I partenopei infatti sono la squadra con più giocatori mandati a segno: 14 calciatori alla pari dell’Inter mentre il Lecce è ultima in questa speciale classifica.

