Napoli e Juventus nello stesso albergo a Milano per la Coppa Italia, ci sarà l’incontro?

Napoli e Juventus nello stesso albergo a Milano

L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta di un particolare episodio che potrebbe accadere per le semifinali di Coppa Italia. Gli azzurri saranno impegnati contro l’Inter, la Juventus contro il Milan, entrambe a Milano.

Fin qui nulla di strano se non che ieri è emerso un aneddoto particolare.

Napoli e Juventus insieme in albergo

Secondo quanto riferito dal quotidiano ci sarebbe la concreta possibilità per Napoli e Juventus di vedersi in albergo, in quanto la squadra di Sarri sarebbe attesa dall’hotel che ospiterà gli azzurri, mercoledì per orario di cena.

Proprio a quell’ora i partenopei lasceranno l’albergo per poter raggiungere San Siro e quindi Sarri potrebbe rivedere i suoi ex calciatori.

