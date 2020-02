Marelli: “Non capisco la scelta di Giua di aver ammonito Milik: errore molto grave!”

Marelli critica la scelta di Giua

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Tutti convocati” su Radio 24 per parlare del mancato rigore concesso dall’arbitro Giua sul fallo di Milik ammonito, in seguito, per simulazione. Ecco quanto riportato:



“Si poteva fare tutto in quella circostanza, tranne che fischiare simulazione di Milik. Questo è un episodio che Giua probabilmente si è perso e per questo ha agito seguendo una sensazione”.

