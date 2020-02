Maran pronto per il Napoli: “Domenica dobbiamo vincere e rendere i nostri tifosi orgogliosi!”

Maran si proietta alla sfida contro il Napoli

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – L’allenatore del Cagliari, Rolando Maran, commenta ai microfoni di Sky l’ammonizione che costerà a Nainggolan la squalifica contro il Napoli:

“Fa rabbia perdere Nainggolan per un fallo inesistente. Perdiamo un giocatore per una partita importante in maniera ingiusta. Si lavora mantenendo la rabbia che c’era negli spogliatoi a fine gara”.

“Quella rabbia dobbiamo tramutarla nella gara di domenica perché vogliamo rendere i tifosi orgogliosi di questa maglia. Nei momenti difficili bisogna saper tirare fuori aspetti morali e personalità”.

