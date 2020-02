Scarso impiego per Lozano negli ultimi match: i tifosi messicani lanciano l’hashtag #FueraGattuso sui social

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Solo un quarto d’ora oggi per Hirving Lozano, nella partita tra Napoli e Lecce. Scampoli di partita che si aggiungono alle altre briciole di campo concesse da Gattuso all’attaccante messicano. Lozano non sembra essere al centro dei piani di Gattuso per il Napoli del presente e del futuro. Sui social nel frattempo impazzano i commenti dei tifosi messicani, che hanno invaso in massa i canali social del Napoli con l’hashtag #FueraGattuso. Disappunto quindi dei tifosi del ‘Chucky’, per lo scarso impiego del loro beniamino.

